Боруссія – Барселона: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Одним з найцікавіших протистоянь у перший день групового етапу Ліги чемпіонів стане матч між дортмундською "Боруссією" та "Барселоною". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Боруссія – Барселона. Прогноз

Матч дортмундської "Боруссії" проти "Барселони" доволі складний для прогнозування. Обидві команди доволі потужні, на стороні "жовто-чорних" гра на домашньому полі. Також невідомо, чи у цьому матчі зіграє Лео Мессі (він відправився з "Барселоною" в Дортмунд). Тож коефіцієнти на перемогу однієї з команд є доволі високий.

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"Проблем" додає й те, що напередодні обидві команди отримали більш ніж переконливі перемоги у чемпіонаті над сильними суперниками – "Боруссія" розгромила "Баєр", а "Барселона" перестріляла "Валенсію". Та все ж перевага у цьому матчі на стороні "синьо-гранатових". Однак все на свої місця розставить гра.

Матч "Боруссія" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 17 вересня. Початок матчу о 22:00. Відео голів – на сайті Спорт24.

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Їх експерти прогнозують перемогу "Боруссії" з коефіцієнтом 3,26. На перемогу "Барселони" коефіцієнт 2,2. Нічия у матчі – 3,82.

Також у матчі очікується чимала кількість голів. Ставка на "тотал матчу більше 3,0" – лише 1,79, натомість "тотал матчу менше 3,0" – 2,03.

Варто зазначити, що найбільше шансів забити має Мессі – 1,8 на його гол у цьому матчі. наступний у списку серед ймовірних авторів голів – Пако Алькасер – 1,95. На гол Грізманна коефіцієнт 2,2.

Це може бути й гольове протистояння двох молодих талантів. Гол 16-літнього Ансумане Фаті з "Барселони" – 2,625, гол 19-річного Джейдона Санчо – 3.

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Тут теж більше шансів віддають "Барселоні" – коефіцієнт 2,17 на їх перемогу. Щодо перемоги "Боруссії", то на них приймають з показником 3,25. Нічия – 3,75.

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Щодо голів, то тут вважають, що глядачі на "Сігнал Ідуна Парк" стануть свідками взяття воріт в обох таймах – коефіцієнт 1,49 на це. На те, що такого не станеться – 2,65.

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Найвищий коефіцієнт на перемогу "Боруссії" тут – 3,45. Перемога "Барселони" – 2,07. Нічия – 3,65.

Букмекери очікують, що буде забито три голи. Ставка "тотал матчу більше 3,0" –1,75, у той час як "тотал матчу менше 3,0" – 2,09.