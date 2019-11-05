"Боруссія" Дортмунд в неймовірній грі вирвала перемогу над "Інтером", програючи у 2 голи: відео

"Боруссія" Дортмунд в рамках 4 туру Ліги чемпіонів у драматичному матчі перемогла "Інтер". "Джмелі" програвали 0:2, але зуміли вирвати перемогу.

Боруссія Дортмунд – Інтер 3:2

Голи: Хакімі, 51, Брандт, 64, Хакімі, 77 – Мартінес, 5, Весіно, 40

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Першою матч четвертого туру в групі F зіграла "Барселона", яка сенсаційно не змогла перемогти "Славію". Відтак, "Боруссія" Дортмунд та "Інтер" отримали шанс наблизитися до каталонців у турнірні таблиці.

До гри в Дортмунді між "джмелями" та "нерроадзурі" обидві команди мали по 4 очки та на стільки ж балів відставали від "Барселони". Тому в поєдинку на "BVB-Штадіоні" практично вирішувалася доля однієї з путівок до плей-офф раунду.

Вбивча реалізація "Інтера"

"Інтеру" несподівано вдалося швидко відкрити рахунок в грі. Лаутаро Мартінес "відтер" Аканжі, а потім продемонстрував свою техніку обігравши оборонці. Завершив свій прорив форвард влучним ударом, з яким воротар "джмелів" не впорався.

Ранній гол шокував підопічних Люсьєна Фавра, які кинулися відіграватися. Перший справжній момент "джмелі" мали на 18 хвилині. Хакімі класним прострілом з правого флангу знайшов у штрафному Гьотце. Маріо прийняв м'яч та пробив по центру. Ханданович зумів парирувати удар. На 35 хвилині Торган Азар потужно вистрілив з-за меж штрафного, але Самір Ханданович знову врятував "Інтер".

Ближче до завершення тайму "Інтеру" вдалося забити так званий гол у роздягальню. Марсело Брозович класно обіграв гравці у жовтому в центрі поля та віддав пас на Мартінеса. Здавалося, що Лаутаро обіграється з хорватом, але різко розвернувся та виконав діагональну передачу на правий фланг. Там м'яч зупинив Кандрева та прострілив на Весіно, який набігав у штрафний. Матіас пробив влучно й збільшив перевагу міланців.

В останню хвилину першого тайму "Боруссія" мала всі шанси відігратися. Шульц знайшов у штрафному міланців Санчо. Англієць зумів пробити з вбивчої позиції, але Ханданович в чергове врятував свою команду.

Неймовірний камбек

Відразу після перерви "джмелям" вдалося відіграти один м'яч. "Боруссія" провела зразкову атаку через правий фланг, яка завершилася прострілом у штрафний від Гьотце. Там м'яч у ворота переправив Маріо Гьотце. Господарі поля помітно збільшили темп, внаслідок чого "Інтеру" було досить складно перетнути середину поля. Тільки на 56 хвилині команда Антоніо Конте вийшла в контратаку, яку Брозович завершив дальнім ударом.

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На 64 хвилині "Боруссія" зрівняла рахунок в грі. Пако Алькасер, який тільки вийшов на поле, виборов м'яч, коли міланці вводили його в гру з-за бокової лінії. Іспанець віддав пас на Брандта, який вискочив віч-на-віч з Хандановичем та засмутив словенського голкіпера елегантним ударом – 2:2.

Через 4 хвилини дортмундці могли вийти вперед: Брандт класно навісив у штрафний, де м'яч у ворота "Інтера" ударом головою спрямовував Вітцель. М'яч пролетів біля дальньої стійки. "Боруссія" не зменшувала обертів і була винагороджена на 77 хвилині. Санчо вивів Хакімі на ударну позицію і той переграв Хандановича ювелірним ударом – 3:2.

На 90 хвилині вже "Інтер" мав шанс врятуватися. Партнери вивели на ударну позицію Сенсі, який пробив по воротах "джмелів". Та Бюркі впевнено парирував удар. У компенсований час голів більше не було, відтак драматична звитяга віцечемпіона Німеччини.

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Боруссія" проведе 27 листопада проти "Барселони" на "Камп Ноу". "Інтер" зіграє в Чехії проти "Славії".

Боруссія Дортмунд – Інтер відеоогляд першого тайму