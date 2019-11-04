Боруссія Дортмунд – Інтер: прогноз букмекерів на матчі Ліги чемпіонів

У вівторок, 5 листопада, "Боруссія" Дортмунд прийме італійський "Інтер" у рамках 4 туру Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу.

Боруссія Дортмунд – Інтер: прогноз

23 жовтня "Інтер" зумів перемогти "Боруссію" на власному полі та закрутив інтригу в групі F. Італійці провели по голу в кожному з таймів та впевнено переграли гостей.

Після тієї гри міланці мають однакову кількість очок з німцями – по чотири. Лідер групи – "Барселона", яка набрала 7 балів. Відтак, матч "Боруссії" та "Інтера" в Дортмунді може стати визначальним у боротьбі за путівку до плей-офф Ліги чемпіонів.

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом поєдинку в Дортмунді є господарі поля. Перемогу "джмелів" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,98. Коефіцієнт 2,46 на те, що "Боруссія" не програє і ТМ 2,5.

На те, що "Інтер" зуміє не програти поєдинок у грі й ТМ 2,5 коефіцієнт 2,99. Фахівці "Фаворит Спорт" оцінюють шанси "Інтера" здобути перемогу в грі коефіцієнтом 3,80. Нічия у поєдинку – 3,55.

Прогноз Pari Match

Перемогу підопічних Люсьєна Фавра в один м'яч експерти оцінюють коефіцієнтом 3,75. Коефіцієнт 3,05 на те, що німецький клуб переможе гостей з Італії і ТБ 2.5.

Коефіцієнт 5,10 на те, що "нерроадзурі" вивезуть з Дортмунда перемогу в один м'яч. Якщо ж гра завершиться звитягою міланців в один м'яч або нічиєю – коефіцієнт 2,26.

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Прогноз 1xbet

У "Боруссії" після ушкодження відновився головний голеадор іспанець Пако Алькасер. Букмекери компанії 1xbet вважають, що Пако має найбільше шансів відзначитися голом у грі – коефіцієнт 2,3.

Зброєю "Інтера" є нападник Лаутаро Мартінес, який у цьому сезоні вже забив 7 голів за "Інтер". До слова, Лаутаро забивав "джмелям" у першій грі. Коефіцієнт на те, що Мартінес знову засмутить фанатів "Боруссії" свої голом – 3,3.

Поєдинок "Боруссія" Дортмунд – "Інтер" Мілан відбудеться у вівторок, 5 листопада, на стадіоні "Зігналь Ідуна Парк". Почато гри о 22:00.