"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото

Дортмундська "Боруссія", яка за підсумками чемпіонату Німеччини завоювала срібні медалі, оформила перший трансфер.

Захисник "Хоффенхайма" та збірної Німеччини Ніко Шульц переїхав у Дортмунд.

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Шульц підписав з дортмундським клубом контракт терміном до літа 2024 року. Повідомлялося, що угода оцінюється у 25 мільйонів євро, але офіційно сторони не розкривають деталі переходу.

У минулому сезоні Шульц зіграв за "Хоффенхайм" 37 матчів, забив 2 голи та віддав 9 результативних передач.