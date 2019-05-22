"Боруссія" Д оформила ще один гучний трансфер гравця збірної Німеччини: фото
Дортмундська "Боруссія" оформила третій гучний трансфер за два дні. Віце-чемпіони Німеччини купили гравця "Баєра" Юліана Брандта.
23-річний хавбек підписав контракт з "джмелями" до 30 червня 2024 року.
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Угода Брандта з "Баєром" діяла до 2021 року, проте в ньому був пункт про відступні в розмірі 25 мільйонів євро. "Боруссія" вирішила викупити гравця.
Сьогодні дортмундська "Боруссія" також підписала хавбека менхенгладбахської "Боруссії" Торгана Азара. У вівторок, 21-го травня, лави клубу підсилив гравець збірної Німеччини Ніко Шульц.
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