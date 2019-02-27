"Боруссія" Д організує нестандартні курси для вболівальників, які вестимуть працівники клубу

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"Боруссія" Д організує нестандартні курси для вболівальників
"Боруссія" Д організує нестандартні курси для вболівальників / bvbbuzz.com

Німецька футбольна команда "Боруссія" Дортмунд, яка вісім разів вигравала вітчизняний чемпіонат, організовує для своїх уболівальників спеціальні курси.

Курси будуть призначені для людей із зайвою вагою і триватимуть 12 тижнів.

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Заняття будуть розділені на теоретичну й практичну частини загальною тривалістю 90 хвилин.

У практиці акцент зроблять на футбол, а вести заняття будуть тренери академії дортмундського клубу, повідомляє Ruhr Nachrichten.

Записатися на програму можуть всі фанати "Боруссії" у віці від 35 до 65 років і чий індекс маси тіла вище 28.

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Це не перші такі курси, які організовані командою. Учасники попередніх курсів в середньому втратили сім кілограмів.

Після 23 турів у чемпіонаті Німеччини "Боруссія" на три очки випереджає "Баварію", яка шість років поспіль виграє Бундеслігу.

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Теги: Спорт Футбол ФК Боруссія Д
Джерело: 24 Канал
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