"Боруссія" Д організує нестандартні курси для вболівальників, які вестимуть працівники клубу

Німецька футбольна команда "Боруссія" Дортмунд, яка вісім разів вигравала вітчизняний чемпіонат, організовує для своїх уболівальників спеціальні курси.

Курси будуть призначені для людей із зайвою вагою і триватимуть 12 тижнів.

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Заняття будуть розділені на теоретичну й практичну частини загальною тривалістю 90 хвилин.

У практиці акцент зроблять на футбол, а вести заняття будуть тренери академії дортмундського клубу, повідомляє Ruhr Nachrichten.

Записатися на програму можуть всі фанати "Боруссії" у віці від 35 до 65 років і чий індекс маси тіла вище 28.

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Це не перші такі курси, які організовані командою. Учасники попередніх курсів в середньому втратили сім кілограмів.

Після 23 турів у чемпіонаті Німеччини "Боруссія" на три очки випереджає "Баварію", яка шість років поспіль виграє Бундеслігу.

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