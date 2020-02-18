Боруссія Д – ПСЖ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

"Боруссія" Дортмунд зустрінеться з ПСЖ уже на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Переглянути топ-поєдинок, який відбудеться 18 лютого, можна в Україні онлайн та по телебаченню.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2/3". Саме на "Футбол 2" у прямому ефірі й покажуть матч "Боруссія" Д – ПСЖ. Початок трансляції о 21:45, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Боруссія" Д – ПСЖ легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень.

Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі.

Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Огляд матчу "Боруссія" Д – ПСЖ читайте на сайті Спорт24.