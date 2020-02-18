"Боруссія" здолала ПСЖ в Лізі чемпіонів завдяки дублю нестримного Холанда – відео голів

18 лютого дортмундська "Боруссія" переграла ПСЖ на власному полі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Боруссія Д – ПСЖ 2:1

Голи: Холанд, 69, 77 – Неймар, 75

Окремо варто відзначити вихід на поле зі стартового свистка 19-річного Ерлінга Холанда, який став першим футболістом, що зіграв в одному сезоні Ліги чемпіонів за два різних клуби.

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У першому таймі активнішими за володінням і моментами були господарі поля, хоча перший небезпечний момент з'явився у парижан. На 10-й хвилині Геррейро зніс з ніг Неймара на підступах до свого штрафного, а бразилець мало не відправив м'яч у правий верхній кут після небезпечної підкрутки.

Вперше у матчі юний Холанд заявив про себе на 34-й хвилині, коли дуже потужно пробив у сітку із зовнішнього боку від лівого кута штрафного. Одразу після цього норвежець намагався пробити головою після скидки Санчо з лівого полуфланга, але м'яч пролетів повз ціль.

Боруссія Д – ПСЖ відеоогляд першого тайму

Після перерви "Боруссія" продовжила активно пресингувати ворота суперника і на 69-й хвилині нарешті розкрила ворота Кейлора Наваса. Вивів вперед свою команду Холанд, зумівши швидше за всіх зорієнтуватися у воротарському після заблокованого удару Геррейро з центру штрафного – 1:0.

Відео першого голу Холанда

За декілька хвилин ПСЖ зумів відігратися зусиллями Мбаппе та Неймара. Геніальний дриблінг Мбаппе на правому фланзі атаки проти трьох суперників дозволив вивести на порожні ворота прострілом вздовж воротарського Неймара – 1:1

Відео голу Неймара

Але нестримний Ерлінг Холанд не зміг спокійно дивитися на нічию у матчі і через 2 хвилини знову вивів "джмелів" вперед, виконавши караючий удар в ліву дев'ятку з-за меж штрафного. Неймовірний удар від норвежця і 2:1 у матчі. Цей гол став 9-им для 19-річного вундеркінда у 7 матчах за дортмундці.

Відео другого голу Холанда

До кінця матчу Неймар також мав нагоду оформити дубль – він швидко пробив з меж штрафного майданчика, перегравши голкіпера, але його "підстрахувала" ліва стійка.

Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня на "Парк де Пренс" у Парижі.