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"Боруссія" Дортмунд несподівано придбала зіркового футболіста "Ювентуса"

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Емре Джан / twitter.com/emrecan

"Боруссія" Дортмунд викупила півзахисника Емре Джана в італійського "Ювентуса". Футболіст уклав угоду з "джмелями" до 2024 року.

Взимку 2020 року Джан перейшов у "Боруссію" на правах оренди до 30 червня.

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Як інформує сайт "Боруссії", новий контракт між "Боруссією" Дортмунд та Джаном набуде чинності з 1-го липня.

Сума трансферу хавбека не уточнюється. За даними Transfermarkt, "джмелі" заплатили за півзахисника 25 мільйонів євро.

  • Джан вже встиг дебютувати за "Джмелів", провівши три матчі. У його активі гол у чемпіонаті Німеччини.
  • Окрім "Ювентуса" та "Боруссії", Емре захищав кольори англійського "Ліверпуля", німецьких "Баєра" та "Баварії".
  • 26-річний Джан є вихованцем "Баварії".
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Автор: Михайло Гема
Теги: Футбол Спорт Ювентус Трансфери ФК Боруссія Д
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