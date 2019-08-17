"Боруссія" Дортмунд розтрощила "Аугсбург": відео

"Боруссія" Дортмунд, яка претендує виграти Бундеслігу в новому сезоні, розгромною перемогою розпочала чемпіонат. "Джмелі" вдома познущалися з "Аугсбурга".

Боруссія – Аугсбург 5:1

Голи: Алькасер, 3, 59, Санчо, 51, Ройс, 59, Брандт, 82 – Нідерлерхнер, 1

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Уже на першій хвилині гості вийшли вперед. Нідерлерхнер приголомшив "Боруссію" своїм голом та вивів "Аугсбург" вперед. Та святкували гості не надто довго. Через дві хвилини Пако Алькасер відновив паритет.

Перемогу "джмелі" оформили за 8 хвилин другого тайму. У період з 51 до 59 хвилини господарі провели три м'ячі. Результат 5:1 встановив новачок команди Юліан Брандт на 82 хвилині.

Боруссія – Аугсбург – відеоогляд матчу

У "Боруссії" також є інший привід святкувати. У першому ж турі втратила очки "Баварія", яка виграла сім останніх розіграшів Бундесліги. Мюнхенці вдома не змогли здолати "Герту".