"Боруссія" Дортмунд удвічі переплатила за зіркового новачка

Дортмундська "Боруссія" 29 грудня несподівано оголосила про купівлю гравця австрійського "Зальцбурга" Ерлінга Холанда. Нападник приєднається до своєї нової команди 3 січня і відправиться з "джмелями" на тренувальний збір в Іспанію.

За інформацію порталу Transfermarkt, "Боруссія" заплатила за Холанда 20 мільйонів євро. При чому вартість норвежця на трансферному ринку складає 45 мільйонів євро.

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Італійські видання la gazzetta dello sport і Tuttosport повідомили, що насправді "джмелі" заплатили удвічі більше.

"Зальцбург" отримав 20 мільйонів євро, 10 мільйонів було виплачено батькові футболіста Алльфу-Інге Холанду і 15 мільйонів – його агенту Міно Райолі.

Таким чином, "Боруссія" витратила на трансфер норвезького футболіста 45 мільйонів євро.

Британські ЗМІ також повідомили, що агент Райола матиме високий відсоток компенсації від майбутнього трансферу Холанда.

Контракт 19-річного гравця розрахований до 2024 року. У перші два роки дії контракту його зарплата складе 6 мільйонів євро, а потім виросте до 8 мільйонів. З третього року угоди почне діяти умова про суму відступних за Холанда.