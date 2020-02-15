"Боруссія" рознесла "Айнтрахт" і вийшла на друге місце в Бундеслізі, Холанд знову забив – відео
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У 22-му турі чемпіонату Німеччини дортмундська "Боруссія" здолала "Айнтрахт" – 4:0.
Боруссія Д – Айнтрахт 4:0
Голи: Піщек, 33, Санчо, 49, Холанд, 54, Геррейро, 74
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Фанати дортмундської "Боруссії" організували красивий перфоманс перед матчем, налаштувавши своїх футболістів на майбутній бій.
Власне, ті і не підвели, влаштувавши гостям з Франкфурта справжній погром – 4:0. У першому таймі розкрив ворота Траппа ветеран команди Лукаш Пішчек, а після перерви Санчо, Холанд та Геррейеро довели рахунок до непристойного.
Боруссія Д – Айнтрахт відео голів
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