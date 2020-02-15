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"Боруссія" рознесла "Айнтрахт" і вийшла на друге місце в Бундеслізі, Холанд знову забив – відео

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Боруссія Д – Айнтрахт результат та відео / Getty Images

У 22-му турі чемпіонату Німеччини дортмундська "Боруссія" здолала "Айнтрахт" – 4:0.

Боруссія Д – Айнтрахт 4:0

Голи: Піщек, 33, Санчо, 49, Холанд, 54, Геррейро, 74

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Фанати дортмундської "Боруссії" організували красивий перфоманс перед матчем, налаштувавши своїх футболістів на майбутній бій.

Власне, ті і не підвели, влаштувавши гостям з Франкфурта справжній погром – 4:0. У першому таймі розкрив ворота Траппа ветеран команди Лукаш Пішчек, а після перерви Санчо, Холанд та Геррейеро довели рахунок до непристойного.

Боруссія Д – Айнтрахт відео голів

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Боруссія Д Спорт Футбол
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