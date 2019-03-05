Боруссія – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Дортмундська "Боруссія" у матчі проти "Тоттенхему" намагатиметься пробитися у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Показ цього матчу відбуватиметься і в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" буде показано протистояння "Боруссія" Д – "Тоттенхем". Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Боруссія" Д – "Тоттенхем" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д – "Тоттенхем" відбудеться у вівторок, 5 березня. Огляд матчу та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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