Боруссія – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

18 Читать новость на русском
Боруссія - Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліга чемпіонів
Боруссія – Тоттенхем дивитися онлайн

Дортмундська "Боруссія" у матчі проти "Тоттенхему" намагатиметься пробитися у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Показ цього матчу відбуватиметься і в Україні. Як по телебаченні, так і онлайн.

Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" буде показано протистояння "Боруссія" Д – "Тоттенхем". Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Боруссія – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дивитися онлайн матч "Боруссія" Д – "Тоттенхем" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д – "Тоттенхем" відбудеться у вівторок, 5 березня. Огляд матчу та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хто з кандидатів у президенти може підтримати Гриценка?
сьогодні
3162
Теги: Тоттенхем ФК Боруссія Д Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легендарний Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
4 березня 20:46 Легендарний Володимир Кличко претендує на звання найкращого боксера десятиліття
347
Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24
4 березня 16:00 Найкращий гол 20-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24
193
Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
4 березня 13:09 Стюарди під час львівського дербі не змогли піймати фаната, який вибіг на поле: курйозне відео
2931
Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
4 березня 12:39 Український екс-нападник "Шахтаря" та "Динамо" забив переможний гол у Туреччині: відео
866
"Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
4 березня 10:13 "Ювентус" переміг "Наполі" у матчі з двома вилученнями та нереалізованим пенальті: відео
501
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук