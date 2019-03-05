Боруссія – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Першим визначити учасника чвертьфіналу Ліги чемпіонів випаде парі "Боруссія" – "Тоттенхем". Букмекери оцінили шанси кожної з команд як на перемогу у цьому матчі, так і на прохід у наступний раунд.
Досить несподівано закінчився перший матч між цими командами. У Лондоні "Тоттенхем" на "Уемблі" забив "Боруссії" три м'ячі, хоча саме німці спочатку вважалися фаворитом пари. Гості непогано розпочали поєдинок, створили кілька моментів, але забити не змогли. А ось "Тоттенхем" зміг. Підопічні Почеттіно вичавили зі своїх моментів максимум.
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Прогноз від William Hill
Провідна британська букмекерська контора оцінила перемогу "джмелів" у домашньому матчі у 1,95. У той час як на перемогу їх суперників коефіцієнт 3,70. На те, що команди так і не зможуть виявити сильнішого – 3,75.
Щодо авторів голу, то тут наймовірніше можуть забити Марко Ройс або Пако Алькасер від "Боруссії" Д і Гаррі Кейн від "Тоттенхема" – по 2,05.
Прогноз від PariMatch
Трішки більший коефіцієнт на перемогу "Боруссії" у PariMatch – 1,99. При цьому що перемога "Тоттенхема" оцінена в ті 3,70. Нічия у матчі – 3,80.
На голи Гаррі Кейна та Марко Ройса букмекер дає коефіцієнт 2,50.
Прогноз від Marathon bet
Їх букмекери дали найвищий коефіцієнт на перемогу "Боруссії" – 2,02. Перемога "Тоттенхема" у цьому протистоянні – 3,82. Нічия у матчі – 3,76.
Матч "Боруссія" Д – "Тоттенхем" відбудеться у вівторок, 5 березня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт 24.
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