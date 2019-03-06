"Тоттенхем" на виїзді обіграв "Боруссію" та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео

Дортмундській "Боруссії" слід було забивати три голи у ворота "Тоттенхему", щоб як мінімум зрівняти рахунок у протистоянні. Натомість команда пропустила та вилетіла з Ліги чемпіонів.

Боруссія – Тоттенхем 0:1

Гол: Кейн, 48

"Боруссія" вийшла зарядженою на забиті голи. Підганяли гравців і переповнені трибуни "Вестфалленштадіон". І моменти у матчі почали з'являтися один за одним. Та жоден з них не призвів до забитих голів. Спочатку Вертонгег заблокував удар Ройса. Згодом неодноразово "шпор" рятував Льоріс. І після удару Вайгля, і Санчо, Гьотце.

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На все це у першому таймі "Тоттенхем" відповів моментом Сона. Та м'яч пройшов повз рамку воріт.

Відео моментів першого тайму матчу Тоттенхем – Боруссія

Початок другого тайму ознаменувався голом у ворота "Боруссії". Кейн отримав пас у вільний простір та не залишив шансів Буркі.

Після цього гру можна було закінчувати. "Боруссії" треба було забивати вже п'ять голів у ворота суперників. Та пропущений гол надломив "джмелів". Все, на що вони спромоглися – удари Пулішича та Алькасера. Та пробити Льоріса у цей вечір їм так і не вдалося.

Відео моментів другого тайму матчу Тоттенхем – Боруссія

"Тоттенхем" виходить у чвертьфінал Ліги чемпіонів. "Боруссія" ж може зосередитися на чемпіонаті Німеччини.