"Бостон" не дозволив "Сент-Луїсу" виграти Кубок Стенлі, здобувши розгромну перемогу: відео

Хокейний клуб "Бостон" на виїзді розтрощив "Сент-Луїс" у фіналі Кубка Стенлі й зрівняв рахунок у серії – 3:3.

Сент-Луїс – Бостон 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

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Хокеїстам "Бостона" обов'язково потрібно було перемагати, щоб не дозволити "Сент-Луїсу" оформити перемогу в Кубку Стенлі. Уже в першому періоді "Брюїнс" взялися за справу й повели 1:0.

У другому періоді команди шайб не забивали й інтрига зберігалася до останньої 20-хвилинки. В останньому періоді "Бостон" закинув ще чотири шайби. "Блюз" вдалося забити тільки шайбу престижу.

Вирішальний матч фінальної серії відбудеться на льоду "Бостона" 13-го червня.