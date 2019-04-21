"Бостон" першим вийшов до наступного раунду плей-офф НБА

Баскетбольний клуб "Бостон" став першим учасником чвертьфіналу НБА. "Селтікс" в суху перемогли "Індіану".

Індіана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)

Дивіться також: Баскетболіст нахабно кинув м'яч у суддю, за що був вигнаний з майданчика: відео

У четвертому матчі в серії "Бостон" спокійно обіграв "Пейсерз". У перші чверті кращими були баскетболісти "Індіани", які набрали на два очки більше. Упродовж другої 12-хвилинки домінували гості, але наприкінці чверті "Індіані" вдалося вирівняти гру. На велику перерву команди пішли за невеликої переваги господарів.

У третій чверті "Індіана" впродовж майже усього часу була попереду. Тільки на останніх секундах "Бостон" вийшов вперед. "Індіана" провалила останню чверть і "Бостон" здобув четверту перемогу в серії.

У наступному раунді "Бостон" зустрінеться з переможцем пари "Мілуокі" – "Детройт". Наразі в серії 3:0 перемагають "Бакс".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram