"Бостон" першим вийшов до наступного раунду плей-офф НБА

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"Бостон" першим вийшов до наступного раунду плей-офф НБА
"Бостон" першим вийшов до наступного раунду плей-офф НБА / twitter.com/celtics

Баскетбольний клуб "Бостон" став першим учасником чвертьфіналу НБА. "Селтікс" в суху перемогли "Індіану".

Індіана – Бостон 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37)

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У четвертому матчі в серії "Бостон" спокійно обіграв "Пейсерз". У перші чверті кращими були баскетболісти "Індіани", які набрали на два очки більше. Упродовж другої 12-хвилинки домінували гості, але наприкінці чверті "Індіані" вдалося вирівняти гру. На велику перерву команди пішли за невеликої переваги господарів.

У третій чверті "Індіана" впродовж майже усього часу була попереду. Тільки на останніх секундах "Бостон" вийшов вперед. "Індіана" провалила останню чверть і "Бостон" здобув четверту перемогу в серії.

 У наступному раунді "Бостон" зустрінеться з переможцем пари "Мілуокі" – "Детройт". Наразі в серії 3:0 перемагають "Бакс".

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
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