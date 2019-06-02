"Бостон" розгромно переміг "Сент-Луїс" і вийшов вперед у фіналі Кубка Стенлі

"Бостон" обіграв "Сент-Луїс" з рахунком 7:2 в третьому матчі фінальної серії Кубка Стенлі і знову вийшов вперед у протистоянні – 2:1.

"Сент-Луїс" - "Бостон" 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Рахунок у серії – 1:2

Попередній матч: "Сент-Луїс" в овертаймі зрівняв рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі: відео

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник гостей Торі Крюг, який набрав 4 (1+3) очки. Ще по голу в складі переможців забили Патріс Бержерон, Чарлі Койл, Шон Куралі, Давід Пастрняк, Ноель Аккьярі (вразив порожні ворота) і Маркус Юханссон.

У складі "музикантів" закинутими шайбами відзначилися Колтон Парейко та Іван Барбашов. Нападник Володимир Тарасенко не зміг повторити клубний рекорд за тривалістю результативної серії в плей-офф, яка складалася з дев'яти матчів. Серія росіянина склала вісім ігор.

Четвертий матч серії відбудеться в Сент-Луїсі в ніч з 3-го на 4 червня.

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