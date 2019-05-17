"Бостон" в суху розгромив "Кароліну" і став першим фіналістом НХЛ: відео

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"Бостон"
"Бостон" / twitter.com

Хокейний клуб "Бостон" першим пробився до фіналу плей-офф НХЛ. "Брюїнс" в суху розгромили "Кароліну" в четвертому матчі серії.

Кароліна – Бостон 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

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До цього матчу "Бостон" вів у серії 3:0 і, щоб зіграти у фіналі "Брюїнс" потрібна була тільки одна перемога. У першому періоді команди не забивали, хоча й мали декілька хороших нагод.

У другому періоді "Бостон" відзначився двічі, чим змусив "Кароліну" йти ва-банк. "Урагани" щастя біля воріт "Бостона" так і не знайшли й пропустили в останні 20 хвилин ще двічі.

Таким чином, "Бостон" переміг з рахунком 4:0 і виграв серію з таким же результатом.

У фінальному матчі "Бостон" зіграє з переможцем пари "Сан-Хосе" – "Сент-Луїс". Наразі в цій серії рахунок 2:1 на користь "акул".

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Теги: Спорт Хокей NHL
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