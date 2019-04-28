Боттас переміг на гран-прі Азербайджану, Mercedes встановили унікальне досягнення

Гран-прі Азербайджану видалося не надто багатим на події. Але саме тут Mercedes оформили свій четвертий переможний дубль поспіль.

Боттас вдало стартував, захистивши свою першу позицію. Фін не віддав її напарнику з Mercedes Хемілтону, попри намагання британця обійти його. Позаду був Феттель на Ferrari.

Єдине, що Перес з Racing Point зумів обійти пілота Red Bull Ферстаппена та вийти на четверту позицію.

Ще один пілот Ferrari Леклер затримався на старті, і опинився всередині пелетону. Але згодом почав відвойовувати позиції. До шостого кола він піднявся на п'яте місце, обігнавши Переса. До того часу Ферстаппен теж пройшов мексиканця, закріпившись на четвертій позиції. А згодом пілот Ferrari обжене і Ферстаппена.

LAP 7/51



Charles Leclerc has got his work cut out - starting from 8th, he had a tricky getaway and is weaving his way back up#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/y6FY0vGV9J — Formula 1 (@F1) 28 квітня 2019 р.

Леклер у середині перегонів вийде у лідери, коли затримається на трасі, у той час як інші відправляться на піт-стопи. Але довго втримувати лідерство йому не вдасться. Обидва пілоти Mercedes без проблем вийдуть на перші позиції. Боттас і надалі буде першим, а Хемілтон переслідувати його.

На 32-му колі сталася незвична аварія. Квят та Ріккардо в боротьбі за позицію опинилися в зоні безпеки. Виїжджаючи з неї заднім ходом, Даніель врізався в машину Квята. Обидва гонщики продовжили боротьбу, втративши багато позицій. Та на наступному колі зійде Ріккардо, а на 35-му – росіянин.

Objects in the rear view mirror may be closer than they appear



A race-ending reversal for Ricciardo and Kvyat #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/E7AFcDpxzJ — Formula 1 (@F1) 28 квітня 2019 р.

Гран-прі Азербайджану так і закінчиться. Боттас здобуде другу перемогу у цьому сезоні. Хемілтон фінішує другим. І це буде четвертий поспіль золотий дубль для команди Mercedes у цьому сезоні. Феттель ж займе третю сходинку.

Щодо решти пілотів, то варто відзначити Райкконена. Він стартував з піт-лейну, але у підсумку зумів фінішувати десятим, заробивши залікове очко.