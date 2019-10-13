Боттас виграв гран-прі Японії, Mercedes завоював Кубок конструкторів у 2019 році

Гран-прі Японії, яке було на межі зриву через тайфун, таки відбулося. Там перемогу здобув Валттері Боттас, попри те, що стартував третім. А дубль для Mercedes на подіумі дозволив команді достроково виграти кубок конструкторів.

Поул-позишин напередодні завоював Себастьян Феттель з Ferrari. Поруч стартував його напарник Шарль Леклер. А вже за ними були Боттас та Макс Ферстаппен з Red Bull. І саме ці четверо гонщиків розіграли головні події гран-прі Японії вже до у першому колі.

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Для початку Феттель невдало стартував. Згодом стюарди навіть розглядали цей епізод на можливість фальстарту. Тим не менше, його одразу на старті обійшов Боттас та вийшов і лідери.

Після цього у другому повороті Леклер зіштовхнувся з Ферстаппеном. Голландець згодом довго обурювався через це, адже вилетів з траси та повернувся аж в кінцівці пелетону. Обидва боліди зазнали ушкоджень. Леклера одразу покликали на піт-стоп через пошкоджене переднє антикрило. Ферстаппен же на 15 колі взагалі відправився в бокси. Як заявили в Red Bull, пошкодження на авто виявилися занадто серйозними, щоб боротися у цій гонці.

При цьому зіткнення на трасі допустив ще один пілот Red Bull – Алекс Албон не поділив трасу з Ландо Норрісом з McLaren. Але це не завадило пілоту "червоних биків" у підсумку фінішувати четвертим.

Леклер, який протягом усієї гонки відігрував позиції за позицією, у підсумку опинився лише на шостій позиції.

Щодо лідерів, то боротьбу вели лише Боттас, Феттель та Хемілтон. Чинний чемпіон був близький до того, щоб вийти на друге місце, обійшовши конкурента, але так і не зумів. Хоча відрив між ними перед фінішем був мінімальним.

Боттас переміг вперше з гран-прі Азербайджану (28 квітня). Його перемога, а також третє місце Хемілтона дозволили Mercedes вшосте поспіль виграти Кубок конструктора.

Окрім того переможцем Формули-1 у 2019 році стане хтось із німецької конюшні. Феттель втратив можливість стати чемпіоном, а теоретичні шанси обійти Хемілтона та зайняти перше місце за підсумками сезону залишилися лише у Боттаса.

Наступне гран-прі відбудеться у Мексиці 27 жовтня.