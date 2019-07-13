Боттас виграв поул-позишн на гран-прі Великобританії, Леклер – третій

Команда Mercedes стартуватиме з першої стартової ліні на гран-прі Великобританії. Вальттері Боттас зумів виграти кваліфікацію.

Фінському гонщику вдалося випередити партнера по команді Льюїса Хемілтона, який до цього виграв чотири поспіль кваліфікації на трасі "Сільверстоун".

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Третім стартуватиме пілот Ferrari Шарль Леклер. З четвертого місця гонку розпочне Макс Ферстаппен, який на гран-прі Австрії вирвав перемогу саме в Леклера.

Провалив кваліфікацію німець Себастьян Феттель. Пілот Ferrari стартуватиме в неділю тільки із сьомого місця.

END OF QUALIFYING



TOP TEN

BOT

HAM

LEC

VER

GAS

VET

RIC

NOR

ALB

HUL#BritishGP #F1 pic.twitter.com/XaxciKnlyG — Formula 1 (@F1) 13 июля 2019 г.

Гонка гран-прі Великобританії відбудеться у неділю, 14-го липня. Початок, о 16:05.