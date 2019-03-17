Боттас впевнено виграв гран-прі Австралії: відео

84 Читать новость на русском
Боттас впевнено виграв гран-прі Австралії: відео

На першому гран-прі Формули-1 у 2019 році дещо неочікувано виграв пілот Mercedes Валттері Боттас. Захопивши лідерство ще на старті, він до фінішу випередив свого напарника – чинного чемпіона Льюїса Хемілтона на понад 20 секунд.

Боттас вдало стартував і вже на початку гонки випередив Хемілтона, який напередодні завоював поул-позишн. За ними боротьбу вели пілот Ferrari Себастьян Феттель та представник Red Bull Макс Ферстаппен.

Читайте також: Ferrari отримає найбільші призові у Формулі-1 у 2019 році

Ще на початку перегонів був змушений відправитися на піт-стоп Даніель Ріккардо з Renault. Він вилетів з траси та пошкодив переднє антикрило. На 28 коли австралієць закінчить гонку.

Протягом гонки Боттас лише збільшував перевагу над суперниками. Тож найбільша боротьба велася між трійкою Хемілтон – Феттель – Ферстаппен. Останній зумів обійти ще одного представника Ferrari Шарля Леклера, коли той помилився в одному з поворотів.

Після піт-стопу, який Ферстаппен зробив на 26 колі (до цього він два кола лідирував після заїзду на піт-стоп інших пілотів), голландець почав активно атакувати Феттеля. І таки зумів обійти його, вийшовши на третю позицію.

У підсумку Ферстаппен третім і фінішував. І навіть боровся за друге місце з Хемілтоном. Але помилка в одному з поворотів завадила цьому.

У підсумку Mercedes оформили дубль. Боттас показавши найшвидше коло, виграв гран-прі Австралії. Хемілтон відстав від нього на 20.886. На третьому місці – Ферстаппен (22.520). Обидва пілоти Ferrari опинилися одразу за межами подіуму – Феттель (57.109) та Леклер (58.230). Ще одним пілотом, хто фінішував в одне коло з переможцем, став Кевін Магнуссен з Haas (1'27.156). 

Відео найкращих моментів гран-прі Австралії

Читайте також: Відомий гонщик Формули-1 розповів, як алкоголь допомагав йому готуватися до змагань

Очки також здобули Ніко Хюлькенберг (Renault), Кімі Райкконен (Alfa Romeo), Ленс Стролл (Racing Point) та Данііл Квят (Toro Rosso).

 

blog_ava
День святого Патрика 2019: традиції, символи та цікаві факти про свято
сьогодні
4036
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Валттері Боттас Льюїс Хемілтон Макс Ферстаппен
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Боттас впевнено виграв гран-прі Австралії: відео
сьогодні 14:19 Боттас впевнено виграв гран-прі Австралії: відео
84
Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера
16 березня 20:49 Надаль вперше в історії знявся з матчу проти Федерера
148
Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео
16 березня 19:15 Українець Радівілов завоював бронзу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики: відео
345
Настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з паверліфтингу
16 березня 16:58 Настоятель Унівської лаври переміг на Кубку світу з паверліфтингу
687
"Олександрія" розгромила на виїзді "Чорноморець": відео
16 березня 16:19 "Олександрія" розгромила на виїзді "Чорноморець": відео
696
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук