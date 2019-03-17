Боттас впевнено виграв гран-прі Австралії: відео

На першому гран-прі Формули-1 у 2019 році дещо неочікувано виграв пілот Mercedes Валттері Боттас. Захопивши лідерство ще на старті, він до фінішу випередив свого напарника – чинного чемпіона Льюїса Хемілтона на понад 20 секунд.

Боттас вдало стартував і вже на початку гонки випередив Хемілтона, який напередодні завоював поул-позишн. За ними боротьбу вели пілот Ferrari Себастьян Феттель та представник Red Bull Макс Ферстаппен.

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Ще на початку перегонів був змушений відправитися на піт-стоп Даніель Ріккардо з Renault. Він вилетів з траси та пошкодив переднє антикрило. На 28 коли австралієць закінчить гонку.

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A stellar start for Bottas, and a bumpy ride for Ricciardo



Re-live the moment the 2019 season roared into life ️#AusGP #F1 pic.twitter.com/JDU7umozCT — Formula 1 (@F1) 17 березня 2019 р.

Протягом гонки Боттас лише збільшував перевагу над суперниками. Тож найбільша боротьба велася між трійкою Хемілтон – Феттель – Ферстаппен. Останній зумів обійти ще одного представника Ferrari Шарля Леклера, коли той помилився в одному з поворотів.

Після піт-стопу, який Ферстаппен зробив на 26 колі (до цього він два кола лідирував після заїзду на піт-стоп інших пілотів), голландець почав активно атакувати Феттеля. І таки зумів обійти його, вийшовши на третю позицію.

У підсумку Ферстаппен третім і фінішував. І навіть боровся за друге місце з Хемілтоном. Але помилка в одному з поворотів завадила цьому.

У підсумку Mercedes оформили дубль. Боттас показавши найшвидше коло, виграв гран-прі Австралії. Хемілтон відстав від нього на 20.886. На третьому місці – Ферстаппен (22.520). Обидва пілоти Ferrari опинилися одразу за межами подіуму – Феттель (57.109) та Леклер (58.230). Ще одним пілотом, хто фінішував в одне коло з переможцем, став Кевін Магнуссен з Haas (1'27.156).

Відео найкращих моментів гран-прі Австралії

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Очки також здобули Ніко Хюлькенберг (Renault), Кімі Райкконен (Alfa Romeo), Ленс Стролл (Racing Point) та Данііл Квят (Toro Rosso).