#BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челеджу в інтернеті (відео)

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Bottle Cap Challenge – Макгрегор кинув виклик Мейвезеру – відео
МакГрегор приєднався до #BottleCapChallenge / Фото з відкритих джерел

В інтернеті набув популярності нове відео з тегом #BottleCapChallenge. На ньому треба відкрити кришку з пляшки ударом ногою з розвороту. Відео з таким викликом стали вірусними, а до челенджу приєдналося чимало знаменитостей.

Конор Макгрегор не залишився в стороні і взяв участь в новому вірусному челенджі в соцмережах – #BottleCapChallenge.

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Головним завданням цього нового тренда є збити ударом ноги з розвороту кришку з пляшки так, щоб сама пляшка залишилася на місці. Це і зробив ірландський боєць, довівши, що його ще рано списувати з рахунків.

"Відмінна робота, Джейсон Стетхем. Відкриваю цю пляшку для тебе. Передаю естафету Флойду Мейвезеру", – написав Макгрегор під епічним відео.

Цікаво, що цей флешмоб почав боєць MMA з Казахстану Карен Пашікян. Він виклав в Instagram відео з прикладом челенджу і підписав його як #farakickschallenge і #bottlecapchallenge.

Як цей челендж виконали інші знаменитості: 

Джейсон Стейтхем

Діджей Діпло

Боєць MMA Макс Холлоуей

 

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Теги: Спорт Новини Спорту
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