Boxing Day 2019/2020: дата початку й розклад матчів англійської Прем'єр-ліги
26-го грудня стартує так званий Boxing Day 2019/2020 в рамках чемпіонату Англії з футболу. За один тиждень відбудуться три тури АПЛ. Дата початку й розклад матчів – читайте у матеріалі Спорт24.
19 тур
26 грудня
Тоттенхем – Брайтон, 14:30
Астон Вілла – Норвіч, 17:00
Борнмут – Арсенал, 17:00
Евертон – Бернлі, 17:00
Кристал Пелес – Вест Гем, 17:00
Челсі – Саутгемптон, 17:00
Шеффілд Юнайтед – Вотфорд, 19:30
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед, 22:00
Лестер – Ліверпуль, 21:45
27 грудня
Вулвергемптон – Манчестер Сіті, 21:45
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20 тур
28 грудня
Брайтон – Борнмут, 14:30
Вотфорд – Астон Вілла, 17:00
Ньюкасл Юнайтед – Евертон, 17:00
Саутгемптон – Кристал Пелес, 17:00
Вест Гем – Лестер, 19:30
Норвіч – Тоттенгем, 19:30
Бернлі – Манчестер Юнайтед, 21:45
Арсенал – Челсі, 16:00
29 грудня
Ліверпуль – Вулвергемптон, 18:30
Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед, 20:00
21 тур
1 січня
Бернлі – Астон Вілла, 14:30
Брайтон – Челсі, 14:30
Вотфорд – Вулвергемптон, 17:00
Ньюкасл Юнайтед – Лестер, 17:00
Саутгемптон – Тоттенгем, 17:00
Вест Гем – Борнмут, 19:30
Манчестер Сіті – Евертон, 19:30
Норвіч – Кристал Пелес, 19:30
Арсенал – Манчестер Юнайтед, 22:00
2 січня
Ліверпуль – Шеффілд Юнайтед, 22:00
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