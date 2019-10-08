Боєць ММА Бекзод Нурматов помер після бою проти росіянина в Чечні
27-літній узбецький боєць ММА Бекзод Нурматов помер від травм, отриманих у поєдинку проти росіянина Беслана Ісаєва.
Бій відбувся у п'ятницю, 4 жовтня, у столиці Чечні Грозному на Absolute Championship Akhmat 100, повідомляє ТАСС. Він тривав усі три раунди по п'ять хвилин. Перемогу роздільним рішенням суддів здобув Беслан Ісаєв.
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За даними організаторів заходу, Бекзод Нурматов пропустив сильний удар в кінці бою, його брову була розсічена. Після бою у Нурматова стався інсульт, його відвезли в лікарню. Боєць впав у кому і помер через три дні, в ніч на 7 жовтня.
Відео бою Бекзота Нурматова та Беслана Ісаєва
У вівторок, 8 жовтня, його тіло мали б доставити на Батьківщину. Тоді ж і відбудеться похорон.
Бекзод Нурматов на професійному ринзі провів 13 поєдинків, в 11 з яких здобув перемогу. Йому було 27 років.
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