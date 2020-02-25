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Боєць MMA одним ударом зламав суперникові хребет: відео

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Михайло Одинцов / ont.by

Відбувся кваліфікаційний турнір RCC: Road to the PFL, де чотири легковаговики боролись за право участі в наступному Гран-прі PFL. У одному із поєдинків серйозну травму отримав боєць Тимур Нагібін.

Російський боєць змішаних єдиноборств Тимур Нагібін отримав жахливу травму у фіналі турніру в RCC: Road to PFL. Легкоатлети виборювали право укласти контракт з американським промоушеном.

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Під час бою проти білоруса Михайла Одинцова Нагібін у першому раунді отримав сильний удар коліном в спину, але не дивлячись на різку біль зміг продовжити зустріч.

Після 3-раундового поєдинку Нагібін був терміново госпіталізований з переломом хребта. За підсумками 15 хвилин бою рішенням суддів переміг Одинцов, який і уклав угоду з PFL.

В активі 28-річного Одинцова 15 перемог в 17 поєдинках на професійному рівні.26-річний росіянин Нагібін здобув 17 перемог в 20 боях при трьох поразках.

Момент отримання травми дивіться відео:

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства
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