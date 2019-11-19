Боєць ММА уклав ветерана UFC в глибокий нокаут ударом "гуркіт грому": відео

Французький боєць змішаних єдиноборств (ММА) Деві Галон добув ефектну перемогу над британським спортсменом Росом Пірсоном на турнірі Probellum 1.

У третьому раунді Галон застосував удар під назвою "гуркіт грому" і з вертушки вразив суперника.

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Рефері одразу ж зупинив бій. Пірсон опинився у глибокому нокауті, йому відразу ж була надана медична допомога.

Глибокий нокаут після удару "гуркіт грому": дивіться відео

До слова, Деві Галон провів 26 боїв в ММА – 17 перемог, 7 поразок і 2 нічиї.

У свою чергу, 35-річний Пірсон відомий за виступами в UFC. Британець бився під егідою промоушену з 2009 року, провівши в цілому 26 боїв в організації. Всього на його рахунку 38 поєдинків в MMA, в яких він здобув 20 перемог і зазнав 17 поразок.