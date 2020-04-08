Боєць ММА виступав під українським прапором, а в UFC з'явився під прапором Молдови: фото

Боєць ММА Сергій Співак – один з головних бійців українського промоушену WWFC. На турнірах в Україні Сергій ні разу не програв, утримував пояс в супертяжах і виходив під прапором України.

Однак коли він підписав контракт з UFC багато хто уявляв його, як українського бійця в головному ММА-шоу у світі, але в октагон Сергій вийшов, як молдаванин, пише Tribuna.com.

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Сергій Співак – громадянин Молдови / Фото: Скріншот

Спочатку це було списано на помилку UFC, враховуючи, що в його кутку був присутній прапор України.

Але українка Марина Мороз розповіла, що помилок там просто не буває, а також про те, що Сергій – дійсно громадянин Молдови.

Люди, які розпіарили Співака, коли їм пред'явили, чому він з іншої країни, сказали, що в UFC помилилися. Я знаю як UFC працює, якщо їм показуєш, що мені шорти не подобаються, то за один день, за пару годин тобі перероблять. Потім з'ясувалося, що він тільки тренується в Україні, а сам – громадянин іншої країни.

"Ну, це їхня справа. Говорили, що це помилка, хоча як? У мене вже вісім боїв в UFC, і я знаю як Reebok працює, навіть ім'я на екрані, коли оголошують бійця, ну, не може такого бути. Якби мені сказали, що ти з Німеччини, наприклад, кажеш: "Ні, поміняйте прапор або я не буду виходити". У них там все чітко налагоджено", – сказала Мороз.

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