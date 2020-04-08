Боєць MMA за 3 секунди відправив суперника в моторошний нокаут, встановивши рекорд: відео
Поєдинок на турнірі зі змішаних єдиноборств Raged буде записаний у історію ММА, як один із найкоротших сутичок в історії. Суддя ледь розпочав бій, як поєдинок майже одразу завершився.
У октагоні зустрілися британський боєць Ріккі Уайатт і Яннік Мезеповс. Три секунди знадобилося Уайатту, щоб стати переможцем бою.
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Уайатт ухилився від удару суперника, який завдавав його ногою. Ріккі одразу завдав зустрічного потужного удару рукою прямо у щелепу Мезеповса.
Нокаут за три секунди дивитись відео
Що таке ММА? Вид спорту і категорія бойових мистецтв. Особливу популярність мають відкриті змагання з MMA – бої змішаного стилю, чи "бої без правил". Найпопулярнішими серед регулярних змагань є UFC.
У березні цього року виповнилось шість років найшвидшому нокауту в історії ММА. Цей бій відбувався у Лондоні, де в Октагон вийшли Марк Гаррет і Сем Херон.
Ледь пролунав сигнал до початку сутички, як англієць Гаррет потужним хайкіком в голову "зрубав" Херона, відправивши його в глухий нокаут. Цей поєдинок тривав одну секунду. Поки що цей рекорд ніхто не зумів перевершити.
Найшвидший нокаут в історії ММА дивіться відео
Що таке UFC? Міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.
В UFC автором найшвидшого нокауту є американець Хорхе Масвідаль. Йому вдалось завершити поєдинок проти свого земляка Бена Аскрена всього за п'ять секунд. Масвідаль завдав удар коліном супернику у стрибку.
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