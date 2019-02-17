Боєць ММА зазнав жахливого перелому після удару ногою: відео

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Боєць ММА зазнав жахливого перелому після удару ногою
Боєць ММА зазнав жахливого перелому після удару ногою / twitter.com/sherdogdotcom

У рамках турніру ММА Cage Warrior 101 у Великобританії французький боєць змішаних єдиноборств Софьян Бухішу зазнав жахливої травми.

У бою проти Тома Аспіналя він зламав ногу під час виконання удару ногою.

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Француз отримав подвійний перелом ноги, після чого був доставлений у лікарню. Перемогу нокаутом присудили Аспіналю.

 

 

Представника турніру побажали бійцеві якнайшвидшого повернення.

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства MMA
Джерело: 24 Канал
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