Боєць отримав перелом руки, вивих плеча і ліктя, але вирішив не здаватися: відео

Американський боєць MMA Пет Сабатіні втратив титул у поєдинку проти Джеймса Гонсалеса. Сабатіні отримав важкі травми під час поєдинку, але програв тільки рішенням судді.

Суперник 29-річного Сабатіні небезпечно захопив його руку й утримував. Американський боєць відмовлявся здаватися.

Дивіться також: Американський боєць брутально нокаутував ексчемпіона UFC

Гонсалес попередив суддю, що Сабатіні ризикує отримати серйозну травму.

Рефері зупинив поєдинок. Пізніше у Сабатіні діагностували перелом руки, вивих плеча та ліктя.

Поєдинок тривав всього 46 секунд. Бій проходив в рамках турніру Fage Fury Fighting Championship в напівлегкій ваговій категорії.

Виступаючи після зустрічі, Гонсалес заявив, що не хотів травмувати суперника.

"Я хотів би, щоб цього не сталося. Я хотів би, щоб він постукав і врятував свою руку від такого перелому", – сказав Гонсалес.

Він також побажав Сабатіні якнайшвидшого одужання.

Натомість вболівальники Сабатіні були в захваті від того, що Пет до останнього не здавався.

Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.