24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Боєць отримав перелом руки, вивих плеча і ліктя, але вирішив не здаватися: відео

1454 Читать новость на русском
Пет Сабатіні / mmajunkie.usatoday.com

Американський боєць MMA Пет Сабатіні втратив титул у поєдинку проти Джеймса Гонсалеса. Сабатіні отримав важкі травми під час поєдинку, але програв тільки рішенням судді.

Суперник 29-річного Сабатіні небезпечно захопив його руку й утримував. Американський боєць відмовлявся здаватися.

Дивіться також: Американський боєць брутально нокаутував ексчемпіона UFC

Гонсалес попередив суддю, що Сабатіні ризикує отримати серйозну травму.

Рефері зупинив поєдинок. Пізніше у Сабатіні діагностували перелом руки, вивих плеча та ліктя.

Поєдинок тривав всього 46 секунд. Бій проходив в рамках турніру Fage Fury Fighting Championship в напівлегкій ваговій категорії.

Виступаючи після зустрічі, Гонсалес заявив, що не хотів травмувати суперника.

"Я хотів би, щоб цього не сталося. Я хотів би, щоб він постукав і врятував свою руку від такого перелому", – сказав Гонсалес.

Він також побажав Сабатіні якнайшвидшого одужання.

Натомість вболівальники Сабатіні були в захваті від того, що Пет до останнього не здавався.

Що таке MMA?Бойові мистецтва, що являють собою поєднання безлічі технік, шкіл і напрямків єдиноборств. UFC – це організація, яка проводить бої за правилами MMA.

Помаранчевий рівень небезпеки: де в Україні чекати негоду
сьогодні
46322
Теги: Спорт Змішані єдиноборства MMA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 226
сьогодні 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 213
сьогодні 12:04 Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
Юрій Семенюк 2177
сьогодні 09:16 Американський футбол: "Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул
Ігор Саджениця 151
2 лютого 20:08 Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу забили та виграли – відео
Ігор Саджениця 1482
Новини
Більше новин
Залиште відгук