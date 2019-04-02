Боєць помер через декілька годин після жахливого нокауту, виною можуть бути наркотики: відео

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Матеус Фернандес
Матеус Фернандес / ua.tribuna.com

У Бразилії 22-річний боєць Матеус Фернандес помер через декілька годин після бою з Обідом Перейрою на турнірі Remulus Fight.

Поєдинок проходив 30 березня у бразильському Манаусі за аматорськими правилами (три раунди по три хвилини, заборонені удари ліктями й колінами), повідомляє Tribuna.com

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В останній трихвилинці Перейра провів успішну комбінацію і звалив суперника на канвас. Фернандес спробував піднятися, але пропустив ще один удар – рефері бою зупинив поєдинок і визнав перемогу Перейри технічним нокаутом.

Матеуса доставили в лікарню, але через декілька годин він помер від серцевого нападу. Президент регіональної атлетичної комісії (CAMMA) Уоллес Алвес розповів, що перед боєм спортсменів тестують тільки на ВІЛ і гепатит – серце і мозок бійців не досліджують.

Я дуже засмучений, важко підібрати слова. Його екстрено доставили в лікарню, провели обстеження – у нього паморочилося в голові, але весь час Матеус був у свідомості. А потім у нього стався напад. Лікарі дві години боролися за його життя, але не змогли врятувати хлопця,
– сказав Алвес.

Фернандес займався змішаними єдиноборствами в залі Formando Campeoes – проект допомагає людям подолати наркозалежність через бойові мистецтва. Координатор проекту Вандерлюче Кантуаріас заявила, що смерть бійця наступила в результаті передозування наркотиками, а не від отриманих у клітці травм.

У п'ятницю Матеус пройшов тести й був чистий, але деякі хлопці розповіли нам, що в ніч перед боєм він вживав наркотики. Під час поєдинку Фернандес сильно пітнів, хоча, в принципі, це нормальна реакція після сплеску адреналіну. Він непогано виглядав у перших раундах, але пропустив декілька ударів у кінці. Уже після бою у нього почалися конвульсії від наркотиків,
– заявила Кантуаріас.

Промоутер Remulus Fight Ромуло Лобо заявив, що організація допоможе родині Фернандеса грошима і виконає всі юридичні зобов'язання.

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Теги: Спорт Змішані єдиноборства MMA
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