Боєць UFC хоче віддати свій мозок вченим

Боєць змішаних єдиноборств Пауло Коста зізнався, що цікавиться темою мозку. Бразильський боєць UFC готовий віддати свій мозок вченим після смерті.

Пауло Коста розповів, що професійно проводитиме бої до 36 років. Опісля боєць завершить кар'єру, повідомляє bjpenn.com.

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"Відомо, що клітини мозку не відновлюються. Їх кількість зменшується, через що погіршуються рефлекси, з'являються проблеми з промовою і пам'яттю.

Я іноді цікавлюся цією темою. Я хочу провести хорошу кар'єру, але після 36 років я точно не буду битися", – сказав боєць.

За словами Кости, він хоче зберегти своє здоров'я та готовий віддати мозок вченим для дослідів.

"Я дбаю про свою голову, це все дуже серйозно. Наприклад, я не тренуюся в рукавичках для ММА, тільки в боксерських, надягаю шолом. Від спарингу відмовитися не можна, це частина професії.

Але я б хотів, щоб мій головний мозок дістався вченим, коли мене не стане", – заявив Коста.

Що відомо про Косту? 28-річний боєць, виступає у середній ваговій категорії. Провів 13 поєдинків і всі виграв (11 нокаутом). У 2019 році на UFC 241 відбувся його найгучніший бій проти Йоеля Ромеро. Пауло Коста виграв бій одноголосним рішенням.

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