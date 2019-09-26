Боєць UFC нокаутував суперника рідкісним ударом "з розвороту": відео

Американський боєць змішаних мистецтв Стівен Петерсон рідкісним ударом рукою з розвороту нокаутував свого суперника Мартіна Браво.

Напівлегковаговику вдалося застати зненацька мексиканського візаві, завдавши удар з розвороту рукою (бекфіст) і тим самим відправивши того на підлогу октагону.

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Американський боєць на цьому не зупинився і вдарив вже лежачого Браво ще раз, після чого переможця відштовхнув рефері.

Steven Peterson left his mark on #UFCMexico with this stunning KO!



UFC pic.twitter.com/rv8RqVD7er — TAB (@tabcomau) 22 сентября 2019 г.

Тепер у Петерсона 18 перемог і 9 поразок в UFC. У Браво – 11 перемог, 3 поразки. Причому мексиканець програв три останні поєдинки (всі - в UFC).