Боєць UFC отримав вирок суду за розгром готелю та викрадення таксі

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Даррен Тілл
Даррен Тілл / USA Today

Британський боєць змішаних єдиноборств Даррен Тілл міг загриміти за ґрати. Під час відпочинку на Тенеріфе він разом зі своїми друзями спочатку розгромили один з місцевих готелів. А згодом викрав таксі.

Спорт24 вже розповідав про деталі цього випадку. Все закінчилося затриманням п'яти розбишак поліцією. А їм загрожувала кримінальна відповідальність.

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Однак Тілл не відбуватиме покарання у в'язниці. Британець визнав свою вину (як і його друзі). Тож всі п'ятеро отримали штрафи на загальну суму у 8500 євро. Сам Тілл має заплатити 1700 євро за розгром в готелі та ще 700 євро за викрадення таксі.

Тілл, відомий під прізвиськом Горила, виступає в UFC з 2015 року. За цей час боєць провів вісім поєдинків, в яких здобув п'ять перемог, двічі програв і один бій звів внічию. У 2018 році спортсмен претендував на титул чемпіона світу в напівсередній вазі, але поступився американцеві Тайрону Вудлі. На початку 2019 року він викликав на бій Конора МакГрегора, запропонувавши йому місцем поєдинку Ірландію, Лас-Вагас або стадіон "Ліверпуля".

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Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
Джерело: 24 Канал
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