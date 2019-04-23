Боєць UFC отримав вирок суду за розгром готелю та викрадення таксі

Британський боєць змішаних єдиноборств Даррен Тілл міг загриміти за ґрати. Під час відпочинку на Тенеріфе він разом зі своїми друзями спочатку розгромили один з місцевих готелів. А згодом викрав таксі.

Спорт24 вже розповідав про деталі цього випадку. Все закінчилося затриманням п'яти розбишак поліцією. А їм загрожувала кримінальна відповідальність.

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Однак Тілл не відбуватиме покарання у в'язниці. Британець визнав свою вину (як і його друзі). Тож всі п'ятеро отримали штрафи на загальну суму у 8500 євро. Сам Тілл має заплатити 1700 євро за розгром в готелі та ще 700 євро за викрадення таксі.

Тілл, відомий під прізвиськом Горила, виступає в UFC з 2015 року. За цей час боєць провів вісім поєдинків, в яких здобув п'ять перемог, двічі програв і один бій звів внічию. У 2018 році спортсмен претендував на титул чемпіона світу в напівсередній вазі, але поступився американцеві Тайрону Вудлі. На початку 2019 року він викликав на бій Конора МакГрегора, запропонувавши йому місцем поєдинку Ірландію, Лас-Вагас або стадіон "Ліверпуля".