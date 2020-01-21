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Боєць UFC пожертвує кістковий мозок для порятунку хворої доньки

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Роберт Віттакер / MMA Fighting

Ексчемпіон UFC у середній вазі Роберт Віттакер (20-5) знявся з бою проти Джареда Канноніра (13-4) через хворобу дочки.

Ситуацію прокоментував президент UFC Дейна Уайт.

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Причина, по якій Роберт Віттакер не битиметься – одна з найбільш безкорисливих речей, які я бачив у своєму житті. Він хороша людина, дуже хороша людина, і я дуже поважаю його. Успіхів йому в тому, з чим він зараз має справу. Я не можу висловити словами, що я відчуваю до Роберта Віттакера. Він справжній мужик. Але це особисте для нього. Якщо він захоче, сам розповіст,
– сказав Уайт.

Додамо, що за неофіційною інформацією Віттакер стане донором кісткового мозку для доньки.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Змішані єдиноборства
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