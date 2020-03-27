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Боєць UFC відправив в нокаут незнайомця на вулиці: відео

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Майк Перрі / instagram.com/platinummikeperry

Бійці UFC відрізняються доволі потужний ударом, який може відправити в нокаут. Це на собі відчув один з чоловіків в США, який вирішив пристати до Майка Перрі.

Майк Перрі – боєць UFC, який провів 19 боїв в октагоні. 13 з низ він виграв. Тож битися він вміє.

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Відео того, як він відправив незнайомця в нокаут, сам Перрі виклав в Instagram. Там він і описав історію того, що сталося. За його словами, чоловік вдарив його по обличчю в області рота (цього моменту немає на відео, але саме через цей удар люди навколо і почали знімати відео). Він і надалі був агресивно налаштований. Але в один з моментів відволікся. Саме тоді й отримав удар в обличчя від Майка Перрі, опинившись на землі.

"Тільки так це можна було закінчити. Я міг добити його на землі, але відійшов, щоб поговорити з поліцією", – заявив Мак Перрі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goin to the beach boy ! #Tbt #ViralChallenge #YOLO He’d actually just punched me in the mouth. (Why do you think they started recording) I created space, he followed with his fists balled. As I stepped into position around the girl he either flinched or got distracted from what his drunk ass was doing which was harassing me. He wouldn’t stop so I ended it. I threw the jab/hook split seconds before he looked to the left. I could’ve continued to ground and pound him to death but walked away and spoke to the police. For any of you acting like you’ve ever done anything for me please believe you play with fire you’re gonna get burned. If you can mind your space and social distance yourself from my personal bubble than anything can be resolved through conversation. Judge me all you want you bunch of cry to get your way hypocrite’s but I live an honest life and am the most truthful person I know. I share my life with all of you watching so please believe if you feel like you want to butt into anything you were not involved in than you, yo mama, yo daddy, yo wife, husbands, sisters, brothers, daughters, sons, and grandma’s and grandpa’s can get these pro fighter hands too since it’s ok to hit me but not ok when I hit back. Check yo selves !

Допис, поширений Platinum Mike Perry (@platinummikeperry)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт MMA Змішані єдиноборства
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