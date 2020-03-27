Боєць UFC відправив в нокаут незнайомця на вулиці: відео

Бійці UFC відрізняються доволі потужний ударом, який може відправити в нокаут. Це на собі відчув один з чоловіків в США, який вирішив пристати до Майка Перрі.

Майк Перрі – боєць UFC, який провів 19 боїв в октагоні. 13 з низ він виграв. Тож битися він вміє.

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Відео того, як він відправив незнайомця в нокаут, сам Перрі виклав в Instagram. Там він і описав історію того, що сталося. За його словами, чоловік вдарив його по обличчю в області рота (цього моменту немає на відео, але саме через цей удар люди навколо і почали знімати відео). Він і надалі був агресивно налаштований. Але в один з моментів відволікся. Саме тоді й отримав удар в обличчя від Майка Перрі, опинившись на землі.

"Тільки так це можна було закінчити. Я міг добити його на землі, але відійшов, щоб поговорити з поліцією", – заявив Мак Перрі.

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