Боєць UFC відправив в нокаут незнайомця на вулиці: відео
Бійці UFC відрізняються доволі потужний ударом, який може відправити в нокаут. Це на собі відчув один з чоловіків в США, який вирішив пристати до Майка Перрі.
Майк Перрі – боєць UFC, який провів 19 боїв в октагоні. 13 з низ він виграв. Тож битися він вміє.
До слова Бій Хабіб – Фергюсон ніяк не можуть організувати: цього разу на заваді став Рамадан
Відео того, як він відправив незнайомця в нокаут, сам Перрі виклав в Instagram. Там він і описав історію того, що сталося. За його словами, чоловік вдарив його по обличчю в області рота (цього моменту немає на відео, але саме через цей удар люди навколо і почали знімати відео). Він і надалі був агресивно налаштований. Але в один з моментів відволікся. Саме тоді й отримав удар в обличчя від Майка Перрі, опинившись на землі.
"Тільки так це можна було закінчити. Я міг добити його на землі, але відійшов, щоб поговорити з поліцією", – заявив Мак Перрі.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
"Минай" хоче змінити місце матчу з "Динамо" в Кубку Українисьогодні , 14:37
-
Поїхав би грати у Росію, можна назад було б не повертатись – гравець "Руху"сьогодні , 13:25
-
22-річний футболіст "Аяксу" Абдельхакім Нурі вийшов з коми через майже 3 рокисьогодні , 11:38
-
Франція – Україна: УАФ покаже матч 1999 року, замість скасованого спарингу – відеосьогодні , 12:47
-
Бій Хабіб – Фергюсон ніяк не можуть організувати: цього разу на заваді став Рамадансьогодні , 16:41
-
Клуби АПЛ хочуть зупинити сезон і анулювати результати: чемпіонство "Ліверпуля" під загрозоюсьогодні , 12:04