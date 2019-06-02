Бойфренд Світоліної став її "суперником" на тенісному корті: потішне фото

Відома у світі українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець французький тенісист Гаель Монфіс опублікували спільне фото на своїй сторінці в Instagram.

На світлині спортсмени позують на фоні корту.

Читайте також: "Люблю тебе": Світоліна з бойфрендом опублікували чутливе фото

Вони тримають руки схрещеними, ніби суперники перед змаганням.

Знайди радість у подорожі,

– підписала фото Світоліна.

Еліна та Гаель вже стали зірковою парою спортсменів. З січня 2019 року вони ведуть свою спільну сторінку у соцмережі. Там вони часто публікують мотиваційні спортивні відео, спільні тренування та фото з відпочинку.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram