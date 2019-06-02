Бойфренд Світоліної став її "суперником" на тенісному корті: потішне фото

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / instagram.com/g.e.m.s.life

Відома у світі українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець французький тенісист Гаель Монфіс опублікували спільне фото на своїй сторінці в Instagram.

На світлині спортсмени позують на фоні корту. 

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Вони тримають руки схрещеними, ніби суперники перед змаганням.

Знайди радість у подорожі,
– підписала фото Світоліна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Find joy in the journey “??

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Еліна та Гаель вже стали зірковою парою спортсменів. З січня 2019 року вони ведуть свою спільну сторінку у соцмережі. Там вони часто публікують мотиваційні спортивні відео, спільні тренування та фото з відпочинку.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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