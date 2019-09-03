Бойфренд Світоліної виконав розкішний удар і виграв свій матч на US Open: відео

Французький тенісист Гаель Монфіс 3-го вересня пробився до чвертьфіналу US Open. В 1/8 фіналу бойфренд української тенісистки Еліни Світоліної переміг Пабло Андухара 3:0 (6:1, 6:2, 6:2).

У другому сеті 13-й номер світового посіву Монфіс виконав традиційний для себе смеш, який викликав оплески публіки.

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Гаель вибіг до сітки після подачі й у стрибку вбив м'яч у корт. Іспанський опонент не мав шансів врятувати розіграш.

У чвертьфіналі турніру Монфіс зіграє проти Маттео Берреттіні.

Найкращим виступом Монфіса на US Open є півфіналу у 2016 році. Француз ніколи не вигравав турніри серії Гренд Слем.

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