Бойфренд Світоліної зірвав шалені оплески, виконавши неймовірний удар в Мадриді: відео

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Гаель Монфіс
Гаель Монфіс / Фото з відкритих джерел

Бойфренд української тенісистки Еліни Світоліної француз Гаель Монфіс пробився до третього кола Masters в Мадриді, обігравши в представника Угорщини Мартона Фучовіча – 1: 6, 6: 4, 6: 2.

У кінцівці другої партії в одному з розіграшів Монфіс зробив те, за що його люблять багато вболівальників. Удар вийшов бездоганним.

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У третьому колі суперником Монфіса стане Роджер Федерер, який обіграв іншого француза - Рішара Гаске.

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна та Гаель Монфіс опублікували на своїй спільній Instagram-сторінці відеонарізку про своє спільне життя як спортсменів. На відео зіркова пара показала, як виглядають їхні тренування та загалом – підготовка до змагань.

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Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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