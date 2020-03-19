Бої Ломаченка та Усика під загрозою зриву

У травні провідні українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик мають провести чергові поєдинки. Василь має зустрітися з Теофімо Лопесом, а Усик – Дереком Чісорою. Однак через пандемію коронавірусу поєдинки перебувають під загрозою зриву.

Василь Ломаченко повернувся в Україну через невизначеність долі бою проти Теофімо Лопеса. Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

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Слова промоутера процитував інсайдер Ленс Пагмаєр. Top Rank організовує бій Ломаченко – Лопес.

Поєдинок Ломаченко – Лопес запланований на 30 травня. Раніше Арум підтвердив, що бій може бути перенесений.

В андеркарті поєдинку Ломаченка у ринг після тривалої паузи хотів повернутися Олександр Гвоздик. Проте українець скасував свої плани через коронавірус.

Водночас глава Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що через епідемію коронавірусу можуть бути скасовані вечори боксу, заплановані на травень у Великобританії.

Серед цих поєдинків зустріч Олександра Усика з Дереком Чісорою, яка запланована на 23 травня. Боксери мають зустрітися у Лондоні на арені O2.

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Хірн заявив, що всі боксери вже отримали альтернативні дати поєдинків на літо.

Всі події, заплановані на травень, можуть бути зміщені прямо зараз, але ми сподіваємося, що цього не станеться, хоча і розуміємо, що ситуація постійно змінюється. Головне, так чи інакше, щоб кожен боєць отримав свою дату, до якої йому потрібно готуватися, тому що подібні події негативно відбиваються на спорті. Прямо зараз у всіх моїх бійців є нові, літні дати,

– цитує Хірна boxingscene.com.

Скільки людей захворіло на коронавірус? Число осіб, які заразилися у всьому світі, складає 220 877 осіб, 8988 померли, а 85 782 одужали. У Великобританії заражені 2 626 осіб. У США – 9 464.



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