Бойко став найкращим гравцем "Динамо" в матчі з "Брюгге" за даними InStat

Голкіпер "Динамо" Денис Бойко став найкращим гравцем київського клубу в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге" (0:1) за даними InStat.

За індексом джерела Бойко набрав 313 балів. Голкіпер пропустив один гол з пенальті в матчі, всього у створ воріт "Динамо" потрапило 4 удари.

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Друга оцінка в команді у Сергія Сидорчука – 280 балів, третя – у Микити Бурди – 272 бали.

Найгіршими гравцями у "Динамо" стали Артем Бесєдін та Олександр Караваєв, у яких відповідно 209 і 208 балів.

Спорт 24 писав, що "Динамо" у матчі проти "Брюгге" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пропустило гол у першому таймі. Цей єдиний гол з пенальті визначив долю переможця матчу. Матч-відповідь – 13 серпня у Києві.

Після матчу українські вболівальники заспівали гімн України. У ході зустрічі вітчизняні фанати також яскраво заспівали "Червону руту".