24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Бойко втікав від Мілевського на тренувальних зборах: причина конфлікту (відео)

2485 Читать новость на русском
Артем Мілевський / ФК "Динамо" Брест

Під час недавнього спарингу київського "Динамо" з брестським "Динамо" Артем Мілевський змусив втекти з лави запасних воротаря киян Дениса Бойка.

Поки Мілевський вітався з гравцями, тренерами та працівниками київського клубу, Бойко відійшов у сторону.

Дивіться також: Я не вчу тебе, а переживаю за тебе, – Михайличенко поговорив з Мілевським

Виявилося, причина в тому, що пару років тому Мілевський в соцмережах назвав Бойка "щуром" через гру в карти. Сам голкіпер пізніше про випадок теж згадав:

Був такий інцидент з картами, але він давно закритий. Якщо після цього хтось вважає, що я щур – немає питань. Але ми грали і потім в карти, проблем не було. Так, там історія з джокером була, я хотів обдурити, грали на гроші. Мілевського там не було. Я не буду говорити, хто з гравців там був. Ми розібралися, зрозуміли один одного, я вибачився, ні у кого до мене більше не було претензій. У мене нічого особистого з Мілевським немає. Я теж міг опуститися до його рівня, розповідати, хто він, чим займається, але мені не цікаво розмовляти на тему Артема Мілевського.

Як Денис Бойко втікав від Артема Мілевського: дивіться відео

 

Смертельна ДТП з Соломією Островською: поліція шукає свідків
сьогодні
7905
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:33 Бойко втікав від Мілевського на тренувальних зборах: причина конфлікту (відео)
Юрій Семенюк 2474
сьогодні 12:39 Я не вчу тебе, а переживаю за тебе, – Михайличенко поговорив з Мілевським
Вісент Луїс 899
сьогодні 09:40 Як пробігти марафон на протезі: унікальна історія Тетяни Воротіліної
Софія Кулай 166
27 січня 22:08 Який оптимальний пульс при бігу – запорука успішного тренування та схуднення
Софія Кулай 2011
27 січня 21:36 Український борець Сулімов сенсаційно переміг чемпіона світу з Вірменії – відео
Юрій Семенюк 2101
Новини
Більше новин
Залиште відгук