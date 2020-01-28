Бойко втікав від Мілевського на тренувальних зборах: причина конфлікту (відео)

Під час недавнього спарингу київського "Динамо" з брестським "Динамо" Артем Мілевський змусив втекти з лави запасних воротаря киян Дениса Бойка.

Поки Мілевський вітався з гравцями, тренерами та працівниками київського клубу, Бойко відійшов у сторону.

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Виявилося, причина в тому, що пару років тому Мілевський в соцмережах назвав Бойка "щуром" через гру в карти. Сам голкіпер пізніше про випадок теж згадав:

Був такий інцидент з картами, але він давно закритий. Якщо після цього хтось вважає, що я щур – немає питань. Але ми грали і потім в карти, проблем не було. Так, там історія з джокером була, я хотів обдурити, грали на гроші. Мілевського там не було. Я не буду говорити, хто з гравців там був. Ми розібралися, зрозуміли один одного, я вибачився, ні у кого до мене більше не було претензій. У мене нічого особистого з Мілевським немає. Я теж міг опуститися до його рівня, розповідати, хто він, чим займається, але мені не цікаво розмовляти на тему Артема Мілевського.

Як Денис Бойко втікав від Артема Мілевського: дивіться відео