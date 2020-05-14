Бою не буде: суперник Ломаченка зробив невтішну заяву

Чемпіон світу за версію IBF в легкій вазі Теофімо Лопес розповів про долю поєдинку з чемпіоном WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком.

Як інформує Boxingnews24, Лопес заявив, що не битиметься з Ломаченком, оскільки той перебуває в Україні.

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Бій з Ломаченко не відбудуться, тому що він в Україні. Там є заборона на подорожі, тому він не може повернутися у США,

– сказав Лопес.

За словами американського боксера, йому намагаються організувати бій з іншими суперниками.

Зокрема, команда Лопеса намагалися організувати бій з чемпіоном світу за версією WBC Девіном Хейні, але вони не відповіли.

Є 15 кращих боксерів у моїй ваговій категорії, але більшість з них за межами країни. Це відстій. Джервонта Девіс, я хочу битися. Я думаю, що мій пояс говорить про те, що я кращий,

– зазначив Лопес.

Повідомлялося, що генеральний директор Top Rank Боб Арум оголосить програму перших шоу після карантину. На шоу виступлять Шакур Стівенсон, Джамел Херрінг і Теофімо Лопес.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?Боксери мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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