Бою не буде: наступний суперник Ломаченка зробив несподівану заяву

Чемпіон IBF в легкій вазі, американець Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) назвав дві можливі причини для остаточного зриву поєдинку проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Ломаченко і Лопес повинні були побитися 30 травня в Нью-Йорку, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу бій двох чемпіонів в легкій вазі був відкладений на невизначений термін.

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Лопес також заявив, що у нього зараз спостерігається зайва вага, через що він ризикує не провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Я товстий зараз. Я знаю своє тіло і відчуваю це. Сьогодні перший день, як я відновив тренування. Мені потрібно зганяти вагу. Зараз я важу десь 72,5 кг. Потрібно скидати вагу. Я занадто важкий. Якщо так і буде тривати і я не буду нічого робити, то ніякого бою з Ломаченком не буде. Якщо я не зроблю легку вагу, тоді відразу ж перейду в суперлегку. Ми вже говорили з батьком про це. Зараз я жирний, як лайно,

– сказав Лопес.

Василь Ломаченко володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Лопес в грудні минулого року завоював титул IBF після перемоги над Річардом Коммі.

В останньому бою Ломаченко за очками переміг британця Люка Кемпбелла, завоювавши вакантний титул за версією WBC.

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