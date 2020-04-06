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Бою не буде: наступний суперник Ломаченка зробив несподівану заяву

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Теофімо Лопес / Bad Left Hook

Чемпіон IBF в легкій вазі, американець Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) назвав дві можливі причини для остаточного зриву поєдинку проти українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Ломаченко і Лопес повинні були побитися 30 травня в Нью-Йорку, проте у зв'язку з пандемією коронавірусу бій двох чемпіонів в легкій вазі був відкладений на невизначений термін.

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Лопес також заявив, що у нього зараз спостерігається зайва вага, через що він ризикує не провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Я товстий зараз. Я знаю своє тіло і відчуваю це. Сьогодні перший день, як я відновив тренування. Мені потрібно зганяти вагу. Зараз я важу десь 72,5 кг. Потрібно скидати вагу. Я занадто важкий. Якщо так і буде тривати і я не буду нічого робити, то ніякого бою з Ломаченком не буде. Якщо я не зроблю легку вагу, тоді відразу ж перейду в суперлегку. Ми вже говорили з батьком про це. Зараз я жирний, як лайно,
– сказав Лопес.

  • Василь Ломаченко володіє чемпіонськими поясами за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Лопес в грудні минулого року завоював титул IBF після перемоги над Річардом Коммі.
  • В останньому бою Ломаченко за очками переміг британця Люка Кемпбелла, завоювавши вакантний титул за версією WBC.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
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