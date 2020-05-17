Божевільна невдача: футболіст Бундесліги зганьбився і не реалізував вбивчий момент – відео

16-го травня повернувся великий футбол. У Німеччині офіційно відновилися матчі Бундесліги. У шести матчах було забито 16 голів і тільки два поєдинки завершилися внічию.

Окрім красивих голів та яскравої боротьби, повернення Бундесліги ознаменувалося кумедним інцидентом у матчі "Айнтрахт" – "Боруссія" Менхенгладбах, повідомляє 24 канал.

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Поєдинок у Франкфурті розвивався надзвичайно невдало для господарів. Уже на першій хвилині матчу гості відкрили рахунок. А на перерву гостинний "Айнтрахт" пішов, програючи 2:0.

Наприкінці матчу команди обмінялися голами та змарнували декілька чудових нагод забити більше голів.

На 84 хвилині "Боруссія" опинилася у чисельній більшості на підступах до штрафного франкфуртців. Хавбек гостей Йонас Хофманн отримав передачу на майже порожні ворота.

Мабуть, Йонас обдумував святкування голу і не помітив австрійця Мартіна Хінтереггера. Хофманн пробив у кут, але австрієць витягнув м'яч ногою.

З одного боку – дивовижна невдача для Хофманна, а з іншого – неймовірний порятунок від Хінтереггера.

Врешті-решт, поєдинок завершився перемогою "Боруссії" з рахунком 3:1. Завдяки звитязі підопічні Марко Розе піднялися на третю сходинку в турнірній таблиці.

Відео промаху Хофманна (якщо відео не відкривається – перейдіть за посиланням, момент на 3:43)

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