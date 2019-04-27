Божевільна гра Дюранта вивела "Голден Стейт" у чвертьфінал плей-офф НБА: відео

Баскетбольний клуб "Голден Стейт" став сьомою командою, яка подолала перший раунд плей-офф НБА. "Ворріорс" виграли четвертий матч у серії проти "Лос-Анджелеса".

Лос-Анджелес – Голден Стейт 110:129 (31:35, 22:37, 25:30, 32:27)

Читайте також: Баскетболіст нахабно кинув м'яч у суддю, за що був вигнаний з майданчика: відео

У першій чверті ініціативою володіли саме господарі, метою яких було виграти гру та продовжити серію до сьомого поєдинку. Проте баскетболісти "Голден Стейт" швидко перехопили ініціативу й вийшли в перед.

На велику перерву команди пішли за +19 на користь гостей, тому перед гравцями "Лос-Анджелеса" стояло важке завдання. У наступній чверті гості тільки наростили перевагу й в останній 12-хвилинці довели справу до логічної перемоги.

Найкращим гравцем матчу став гравець "Голден Стейт" Кевін Дюрант. Він набрав 50 очок, віддав 5 результативних передач та зробив 6 підбирань.

У наступному раунді "Голден Стейт" зіграє проти "Х'юстона", який в 1/8 фіналу переміг "Юту".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram