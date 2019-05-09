Божевільна реакція телеекспертів на перемогу "Тоттенхема" в матчі з "Аяксом": відео

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Лукас Моура
Лукас Моура / twitter.com/championsleague?lang=ru

Поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів "Аякс" – "Тоттенхем", в якому лондонці здобули вольову перемогу на останніх хвилинах, викликав бурхливу реакцію в працівників фінського телеканалу MTV Sports.

Зокрема, на телеканалі на матчі працювали колишні гравці нідерландського клубу Ярі Літманен, Петрі Пасанен, Тему Тайніо та Ніклас Мойсандер.

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Реакція коментатора матчу та інших ведучих на третій гол Лукаса Моури безцінна. Переглянути відео можна за цим посиланням.

У фіналі Ліги чемпіонів "Тоттенхем" зіграє проти "Ліверпуля", який також у драматичному матчі вибив каталонську "Барселону". Фінал відбудеться першого червня у Мадриді.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Тоттенхем
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