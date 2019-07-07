Божевільний арбітр скасував ідеальну статистику Мессі, Лео проігнорував церемонію нагородження

Арбітр матчу Аргентина – Чилі Маріо Діаз де Вівар зіпсував ідеальну статистику Ліонеля Мессі. Рефері вилучив аргентинця у матчі за третє місце на Кубку Америки.

У середині першого тайму між Мессі та Гарі Меделем виник конфлікт біля лицьової лінії. Чилійський футболіст вирішив поштовхатися.

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Мессі ж не став корчити із себе Неймара й встояв на ногах. Якщо Медель хотів пустити в справу руки, то Лео був більш спокійним.

In other news, Messi just got a red card for staying calm.#CopaAmerica is an utter and complete joke. pic.twitter.com/ytyyrGnABg — Fan Account (was @FutbolEden) (@TheLampardView) 6 липня 2019 р.

Арбітр матчу жорстко розцінив дії футболістів – обидва отримали червоні картки. Здавалося, що відеоасистенти допоможуть арбітру розібратися в моменті, але Маріо Діаз де Вівар навіть не переглянув відеоповтор, відтак не змінив рішення.

У післяматчевому протоколі арбітр пояснив, що видалив Мессі через удар плечем.

Використання ненормативної, образливої або такої, що принижує лексики /або жестів. Сутичка з суперником в неігровому епізоді без м'яча. Сильний удар суперника плечем,

– йдеться у рапорті судді.

Червона картка в матчі проти Чилі стала першою для Мессі в офіційних матчах за збірну Аргентини. Лео тільки одного разу бачив перед собою червоне світло у товариській грі. Ніколи Мессі не отримував червоні картки й за каталонську "Барселону".



Фото: twitter.com/goal

Хоча Аргентина й виграла матч, але розлючений Мессі не був присутній на церемонії нагородження команди бронзовими медалями Кубка Америки.

Lionel Messi refused to turn up to Argentina's medal ceremony after being sent off against Chile #CopaAmerica pic.twitter.com/FjjoNEzkRz — Goal (@goal) 6 липня 2019 р.

Після матчу Мессі пояснив, чому не з'явився на нагородження команди. Зірковий нападник заявив, що не хоче бути частиною корупції.

Я не пішов отримувати медаль, тому що ми не повинні бути частиною корупції й відсутності поваги. Ми заслуговували більшого, але нам не дали вийти у фінал. Корупція і судді не дозволили людям отримати насолоду. Футбол зруйнований. Корупція і судді не дозволили нам вийти в фінал. Потрібно говорити правду.

Бразилія виграє Кубок Америки? У цьому немає ніяких сумнівів. На жаль, думаю, що все підлаштовано для Бразилії. Сподіваюся, що судді й VAR ні на що не вплинуть, і Перу зможе скласти конкуренцію, тому що команда на це здатна. Але я бачу, що це буде складно,

– заявив Мессі.

Як відомо, Аргентина у півфіналі програла Бразилії. Матч також виявився скандальним, оскільки в Аргентині вважають, що головний арбітр відмовився слухати поради відеоасистентів.